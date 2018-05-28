В Сочи благодаря вмешательству прокуратуры уволен муниципальный служащий, не прошедший военную службу по призыву

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Прокуратурой города Сочи проведена проверка соблюдения муниципальными служащими администрации города Сочи обязанностей, запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой.

Установлено, что начальник одного из структурных подразделений городской администрации не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, поскольку от мероприятий, связанных с призывом на военную службу, он уклонился, о перемене своего места жительства в военный комиссариат своевременно не сообщил.

В то же время призывной комиссией муниципального образования город-курорт Сочи в апреле текущего года принято незаконное решение о зачислении его в запас, в связи с достижением возраста 27 лет.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города в призывную комиссию Краснодарского края внесено представление, по результатам рассмотрения которого решение нижестоящей призывной комиссии отменено, с одновременным принятием нового решения о признании данного гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

Не дожидаясь окончания прокурорской проверки работник администрации города уволился по собственной инициативе.

В силу законодательных ограничений, введенных Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву» уже бывший муниципальный служащий в течение следующих 10 лет не сможет замещать должности государственной и муниципальной службы.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-sochi-blagodarya-vmeshatelstvu-prokuratury-0