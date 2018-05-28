Уполномоченный по правам человека сообщает...

/Официальные новости/

Подведены итоги конкурса научных студенческих работ в области соблюдения и защиты прав человека «Права человека в современном мире», инициатором которого выступил Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае.

Конкурс был направлен на стимулирование общественного интереса к проблемам соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, формирование активной гражданской позиции, правового сознания в молодежной среде.

Свои работы представили студенты ведущих вузов Краснодарского края. Объявление итогов и торжественная церемония награждения победителей прошла 24 мая в зале заседаний по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 57.

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак поблагодарил участников конкурса, их научных руководителей и руководство Кубанского государственного университета, Кубанского государственного аграрного университета, Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия за участие и оказание содействия в проведении конкурса.

Уполномоченный отметил творческий подход участников мероприятия, их неравнодушное отношение к озвученным проблемам. Особенно он оценил предложения по оптимизации системы защиты прав человека в России.

Также в студенческих работах были подняты важные социальные проблемы: защита прав различных категорий граждан (потребителей, пациентов, инвалидов), участие молодежи в выборах, «буллинг» в образовательных учреждениях.

«Наш конкурс – это первый подобный опыт и, хочу надеяться, опыт положительный. Думаю, что этот конкурс мы будем проводить ежегодно», - сказал Сергей Мышак.

Первое место на конкурсе заняла Тарасова София Евгеньевна, студентка 1 курса юридического факультета Кубанского государственного университета за работу «Реализация российской молодежью активного избирательного права: конституционные возможности и современная действительность».

Второе место присуждено Губиевой София Юрьевна студентка 2 курса юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета за работу «Перспективы применения зарубежного опыта по предотвращению буллинга в образовательных учреждениях».

На третьем месте - Кулик Юлия Константиновна, студентка 4 курса факультета непрерывного образования Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия, представившая работу «Защита прав доноров через призму принципа добровольного согласия».

Поздравляем победителей!

Источник: аппарат Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае