Глава Новороссийска и председатель городской Думы поздравили пограничников
Глава Новороссийска Игорь Дяченко и председатель городской Думы Александр Шаталов поздравили пограничников со 100-летием образования Пограничной службы.
Товарищи пограничники! Ветераны пограничной службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником и 100-летием пограничной службы России.
Днем и ночью вы стоите на страже рубежей Отечества и его экономической безопасности, защищаете мирную жизнь Родины. Пограничники снискали заслуженное уважение жителей города-героя Новороссийска. Именно вам доверяется выполнение самых сложных и ответственных задач. От вашего профессионализма, преданности своему делу зависит нерушимость сухопутных и водных рубежей, а значит и экономическая безопасность России.
В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью сотрудников, отдавших свою жизнь при выполнении служебного долга.
В день 100-летия Пограничной службы желаем всем военнослужащим, ветеранам, членам семей, крепкого здоровья, счастья и достижения поставленных целей на благо нашего Отечества! Пусть дом каждого из вас будет наполнен светом и любовью, а служба приносит чувство гордости и удовлетворения. Пусть мирное небо будет всегда над головой, а нас окружает детский смех и людская радость!
Глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко,
Председатель Новороссийской городской Думы Александр Шаталов
Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск
Категория: Новости / Официальные новости