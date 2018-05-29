Глава Новороссийска  и председатель городской Думы поздравили пограничников

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Глава Новороссийска Игорь Дяченко и председатель городской Думы Александр Шаталов поздравили пограничников со 100-летием образования Пограничной службы.

Товарищи пограничники! Ветераны пограничной службы!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником и 100-летием пограничной службы России.

Днем и ночью вы стоите на страже рубежей Отечества и его экономической безопасности, защищаете мирную жизнь Родины. Пограничники снискали заслуженное уважение жителей города-героя Новороссийска. Именно вам доверяется выполнение самых сложных и ответственных задач. От вашего профессионализма, преданности своему делу зависит нерушимость сухопутных и водных рубежей, а значит и экономическая безопасность России.

В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью сотрудников, отдавших свою жизнь при выполнении служебного долга.

В день 100-летия Пограничной службы желаем всем военнослужащим, ветеранам, членам семей, крепкого здоровья, счастья и достижения поставленных целей на благо нашего Отечества! Пусть дом каждого из вас будет наполнен светом и любовью, а служба приносит чувство гордости и удовлетворения. Пусть мирное небо будет всегда над головой, а нас окружает детский смех и людская радость!

Глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко,

Председатель Новороссийской городской Думы Александр Шаталов

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск