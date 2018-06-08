Председатель ГД предложил подготовить англоязычную версию «Православной энциклопедии»

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Об этом Вячеслав Володин заявил в ходе совместного заседания Наблюдательного, Общественного и Попечительского Советов по изданию «Православной энциклопедии». Мероприятие прошло в Храме Христа Спасителя.

На заседании были представлены новые четыре тома «Православной энциклопедии» — 45-ый, 46-ый, 47-ый и 48-ой.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, что первый том «Православной энциклопедии» был опубликован восемнадцать лет назад. «За прошедшие годы этот общегуманитарный проект зарекомендовал себя как фундаментальная исследовательская работа», — заявил он.

Вячеслав Володин добавил, что эта энциклопедия является ценным и универсальным источником информации, как по православию, так и по архитектуре, истории, литературе, философии, музыке. «К ней регулярно обращаются по той или иной теме ученые-исследователи, поскольку уверены в качестве справочного материала», — сказал он.

Председатель ГД отметил важность совместной работы над реализацией проекта Церковно-Научного Центра «Православная энциклопедия» с институтами РАН, ведущими вузами: «Это обеспечивает высокий научный уровень статей».

По мнению Вячеслава Володина, первоочередная задача Общественного совета, который он возглавляет, заключается в обеспечении условий для успешного осуществления проекта: «Необходимо сделать все для поддержки и популяризации издания «Православной энциклопедии».

Председатель ГД также обратил внимание на важность продвижения «Православной энциклопедии» в регионах России. Он подчеркнул, что издание должно быть доступно жителям всех субъектов РФ, независимо от того, «богатый регион или регион-реципиент». Вячеслав Володин отметил, что «проект не может быть чисто спонсорским проектом, это проект государство обязательно должно софинансировать и принимать участие в его реализации».

Он также рассказал, что более 60 % тиража «Православной энциклопедии» поступает в вузы и библиотеки по госконтракту.

Говоря об электронной версии энциклопедии, он сообщил, что ее ежедневно посещают несколько тысяч уникальных пользователей. «Это, безусловно, хороший показатель, думаю, что, если будет версия на других языках, то будет больше доступности, будет больше популяризация», — считает Вячеслав Володин.

В связи с этим он отметил важность продолжения оцифровки издания, применяя при этом современные технологии продвижения интеллектуального продукта в интернете.

Кроме того, Председатель ГД заявил о важности подготовки англоязычной версии энциклопедии.

«Мы живем в открытом мире и есть запрос на то, чтобы наша культура, наша история, наша вера была доступна для тех, кто говорит на других языках», — сказал Вячеслав Володин. Это первый шаг, затем будут и переводы на другие языки, отметил он.

В заключении своего выступления Председатель ГД поздравил всех, кто работал над вышедшими томами энциклопедии, и пожелал дальнейших успехов в реализации проекта.

Выступая на заседании, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что «тома насыщены самыми разнообразными сведениями: богословскими, историческими, литургическими, искусствоведческими».

«В новых томах представлено более 170 статей о святых с именем «Михаил», 260 статей о Николаях, открывающиеся статьей о святителе Николае Мирликийском», — сказал он.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2017 году столица приобрела 9,5 тыс. томов энциклопедии для школьных и городских библиотек. «Москва, безусловно, выполнит свои обязательства и по дальнейшему приобретению томов», — заявил он.

В России с начала XX века и вплоть до Первой мировой войны издавалась «Православная богословская энциклопедия». Это издание было доведено только до буквы «К». В отделе рукописей Российской национальной библиотеки в фонде Н.Н.Глубоковского хранятся подлинники статей (рукописи и машинопись). Неопубликованная часть материалов ПБЭ, состоящая из девяти папок с тысячью статей с редакторскими отметками Глубоковского, находится на хранении в Российском государственном историческом архиве.

При подготовке к изданию Православной энциклопедии в 1996—1997 годах сотрудники Церковно-научного центра «Православная энциклопедия» рассчитывали, что в научном плане смогут опереться на незаконченную «Православную богословскую энциклопедию». Однако сведения, приведенные в энциклопедии Глубоковского и Лопухина, несмотря на их высокую научную ценность, сильно устарели.

24 марта 2016 года Патриарх Кирилл, выступая на презентации 37–40-х томов Православной энциклопедии отметил: «В прошлом году мы преодолели в каком?то смысле роковую черту — букву «К». Почему роковую? Потому что до революции уже издавалась православная энциклопедия, которая дошла до статьи «Константинополь», но в связи с печальными историческими событиями — войной, а затем революцией — это издание остановилось».

Источник: Госдума