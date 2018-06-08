Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки, которые с 1 июля 2019 года сделают обязательными счета эскроу в долевом строительстве

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7 июня Комитет Государственной Думы Федерального Собрания РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал к принятию таблицу поправок в законодательство о долевом строительстве.

В целях реализации поручения Президента с 1 июля 2019 года предусматривается переход на исключительное использование счетов эскроу при привлечении средств граждан в долевое строительство по новым договорам участия в долевом строительстве в отношении многоквартирных домов, по которым договор участия в долевом строительстве с первым участником долевого строительства заключен после создания публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства».

Заседанию комитета предшествовали парламентские слушания, в которых приняли участие Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский и председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Эскроу счета - это совершенно иная технология, по которой будут привлекаться средства граждан в строительство жилья», – рассказал Владимир Якушев. Он пояснил, что денежные средства граждан, которые хотят купить будущее жилье, теперь будут зачисляться на специальный счет в банк. Эти средства будут одновременно служить залогом и инструментом для понижения процентной ставки при открытии кредитной линии для застройщика.

Застройщик сможет получить их только после того, как выдаст ключи участникам долевого строительства. «Это цивилизованный способ, когда мы можем использовать средства граждан, но при этом не ставим их под угрозу», – добавил Министр строительства и ЖКХ РФ.

«Сегодня наша задача под контролем Министерства строительства и ЖКХ РФ – разобраться в ситуации, которая складывается с долевым строительством в регионах, и предложить дополнительные механизмы по защите граждан», – рассказал Александр Плутник.

Счета эскроу станут гарантией того, что дольщики смогут вернуть средства, которые они инвестировали в новостройки. «Мы предлагаем защитить средства граждан на эскроу-счетах в размере до 10 млн руб. через Агентство по страхованию вкладов. В результате, если человек кладет эти средства на счет, покупает будущую квартиру, его средства застрахованы. Даже если банк разорится, если застройщик разорится. Средства граждан в этой системе будут переходить застройщику только после того, как объект будет сдан в эксплуатацию», - резюмировал Николай Николаев.

Источник: Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства