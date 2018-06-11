Дополнительные поезда назначены для перевозки пассажиров на полигоне СКЖД в праздничные дни июня

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Два дополнительных поезда дальнего следования назначены Северо-Кавказским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания» для обеспечения перевозок пассажиров во время праздничных дней в июне.

Дополнительные поезда назначены по следующим направлениям:

№ 217/218 сообщением Ростов-Кисловодск: отправление из Ростова 9 июня в 22:12, прибытие в Кисловодск в 10:37. Обратно из Кисловодска поезд отправится 12 июня в 23:35 и прибудет в Ростов в 09:09.

№657/658 сообщением Минеральные Воды – Адлер: отправление из Минеральных Вод 9 июня в 20:34, прибытие в Адлер в 07:34. Обратно из Адлера поезд отправится 12 июня в 21:39 и прибудет в Минеральные Воды в 09:05.

В целом по стране АО «ФПК» в период июньских праздничных дней назначает 86 рейсов дополнительных поездов дальнего следования. Дополнительные поезда совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Белгород, Киров, Чебоксары, Йошкар-Олу, Казань, Пензу, из Казани, Чебоксар, Ульяновска и Ижевска в Москву, из Ростова и Минеральных Вод в Адлер.

В случае высокого спроса на билеты будет приниматься решение об увеличении количества дополнительных поездов либо включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы.

Источник: пресс-служба СКЖД