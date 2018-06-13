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Информация для жителей города Новороссийска

В последнее время в городе Новороссийске участились случаи мошеннических действий, со стороны неизвестных лиц, которые предоставляются сотрудниками ОАО «Юггазсервис» и другими газовыми организациями и требующих у граждан установки в квартирах газовых счетчиков и сигнализаторов загазованности.

ОАО «Юггазсервис» предостерегает жителей города от сотрудничества с разными сомнительными организациями, так как услуги, проводимые не обученными в установленном порядке лицами и не имеющие допуск на газоопасные работы, могут привести к угрозе возникновения аварий, утечек газа и несчастных случаев.

Будьте осторожны и бдительны!

Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Официальные новости

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