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Командиру Новороссийской военно-морской базы присвоено воинское звание «контр-адмирал»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 июня 2018 года №298 командиру Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) Черноморского флота капитану 1 ранга Олегу Шастову присвоено очередное воинское звание «контр-адмирал».

Контр-адмирал Шастов Олег Николаевич родился 1 сентября 1971 году в Вологде. Военную службу проходил на различных командных должностях на Северном, Балтийском и Черноморском флотах.

В 1999 году окончил высшие офицерские классы Военно-Морского Флота в городе Санкт-Петербурге. В 2004 году Военно-морскую академию им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.

В августе 2011 года назначен начальником штаба – первым заместителем командира Новороссийской ВМБ Черноморского флота, Новороссийской военно-морской базой (ВМБ) Черноморского флота командует с 2014 года.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Официальные новости

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