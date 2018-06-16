Изменения в структуре Краснодарской и Новороссийской таможен  

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20 сентября 2018 года Краснодарскую и Новороссийскую таможни ждут изменения в структуре.

Так, Краснодарский таможенный пост (центр электронного декларирования) Краснодарской таможни будет переподчинен Новороссийской таможне и переименован в Новороссийский таможенный пост (центр электронного декларирования) Новороссийской таможни. Находиться он будет по адресу Краснодарский край, г. Новороссийск, Мысхакское ш., д. 61.

Также с 20 сентября 2018 года Новороссийский автотранспортный таможенный пост Новороссийской таможни будет переименован в Приморский таможенный пост Новороссийской таможни. Регионом его деятельности определены Анапский район Краснодарского края, города краевого подчинения Краснодарского края Анапа (за исключением аэропорта Витязево города Анапы и морского пункта пропуска Анапа), Геленджик (за исключением аэропорта Геленджик и морского пункта пропуска Геленджик), Новороссийск (за исключением морского порта Новороссийск и акватории морского порта Новороссийск).

Регионом деятельности Новороссийского западного таможенного поста Новороссийской таможни определены территория морского порта Новороссийск на участках АО «Новорослесэкспорт», территория морского пассажирского вокзала, акватория морского порта Новороссийск.

В регион деятельности Новороссийского центрального таможенного поста Новороссийской таможни войдут территория морского порта Новороссийск на участках ПАО «Новороссийский морской торговый порт», акватория морского порта Новороссийск.

Регионом деятельности Новороссийского юго-восточного таможенного поста Новороссийской таможни будут являться территория морского порта Новороссийск на участках АО «Зерновой терминал «КСК», ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП», АО «Новороссийский судоремонтный завод» и акватория морского порта Новороссийск.

Данная реорганизация проводится в целях совершенствования структуры таможенных органов и исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реформированию системы таможенных органов в период с 2018 года по 2020 год.

25 мая 2017 года коллегией ФТС России утверждена Комплексная программа развития ФТС России до 2020 года, устанавливающая единую систему приоритетов и целевых ориентиров ФТС России с учетом экономических преобразований и внешнеполитических интересов Российской Федерации. Согласно данной программе взят курс на развитие функциональной специализации таможенных органов. Предусмотрены пути совершенствования таможенного администрирования в части внедрения информационных технологий при декларировании товаров. К их числу относятся создание территориально распределенных ЦЭД и концентрация декларирования в них.

В январе 2018 года Минфином России утвержден план мероприятий по реформированию системы таможенных органов на период с 2018 года по 2020 год, предполагающий создание региональных электронных таможен и ЦЭД. Одной из основных целей «дорожной карты» обозначено повышение эффективности и результативности таможенного контроля, снижение издержек участников внешнеэкономической деятельности, создание комфортной среды для добросовестного бизнеса в условиях равной конкуренции.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления