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19 июня Владимир Путин посетит Белоруссию

19 июня Президент России посетит Республику Беларусь с официальным визитом для участия в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Повесткой дня предусматривается обсуждение итогов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества за прошлый год и утверждение ряда важных документов, включая перечень Приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018–2022 годы и Программу согласованных действий в области внешней политики на 2018–2019 годы.

Состоятся также переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которых лидеры обменяются мнениями по актуальным двусторонним и международным вопросам.

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Категория: Новости / Официальные новости

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