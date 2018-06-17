Работникам и ветеранам здравоохранения России!

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17 июня 2018 года отмечается профессиональный праздник – День медицинского работника. Председатель Правительства России Дмитрий Медведев направил поздравления всем работникам отрасли.

"Уважаемые друзья!

От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником всех, кто посвятил себя сохранению и укреплению здоровья людей.

Известный врач Фёдор Гааз говорил: «Медицина есть царица наук, ибо здоровье, безусловно, необходимо для всего великого и прекрасного на свете». Всей своей жизнью и работой вы подтверждаете это, когда помогаете людям стать счастливыми родителями, преодолеть болезнь, обрести надежду на исцеление. Каждый день вы принимаете важнейшие решения, от которых во многом зависит жизнь человека. Вы – не только профессионалы высочайшей квалификации, но и люди, обладающие особыми качествами: терпением, внимательностью, умением сопереживать чужой боли.

Мы гордимся успехами российских медицинских работников, благодаря которым удаётся побеждать тяжёлые болезни, обеспечивать рост продолжительности активной жизни людей.

Удачи вам, новых достижений. Большое спасибо за ваш благородный труд и преданность профессии. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, Д.Медведев"