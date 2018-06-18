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Новороссийские теплосети предупреждают об отключениях

В связи с  плановым ремонтом котельных по ул.Сипягина,6, ул. Видова,67 с 4 по 17 июля будет прекращено горячее водоснабжение следующих многоквартирных домов в Новороссийске:

ул. Анапское шоссе, 25, 27,29,37,39,ул. Видова, 56, 58,65, 79,83, 85, 87,

ул. Козлова, 56, 72,103,ул. Кутузовская, 13,15,17,ул. Московская, 5, 7, 9,

ул. Щорса, 3,ул. Советов,23, ул.Рубина,11,

 

В связи с плановым ремонтом котельной по ул. Героев Десантнтков,47а  с 3 по 16 июля будет прекращено горячее водоснабжение многоквартирных домов:

по ул. Прямая, 31,33,                              

ул. Раевского, 62,

ул. Героев  Десантников,47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 61а, 65/1, 65/2, 65/3, 69, 71, 73, 73а, 75,79, 81, 83, 85, 87, 89, 91,

проспект Дзержинского 183, 185,187, 189, 191, 195, 197, 199, 199а, 201, 203, 205, 205а, 205б, 

ул. Куникова, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54.

 

Филиал «Новороссийские тепловые сети» приносит извинения за временные неудобства.

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Категория: Новости / Официальные новости

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Новороссийские теплосети предупреждают об отключениях