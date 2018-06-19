Новороссийск с прискорбием сообщает о том, что 19 июня 2018 года после продолжительной болезни ушел из жизни Александр Иванович Павлов

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Некролог в память об ушедшем товарище подписали глава муниципального образования город Новороссийск И.А. Дяченко, Председатель городской Думы А. В. Шаталов, депутат Государственной Думы В.И. Синяговский, депутаты городской Думы, Совет ветеранов города-героя Новороссийска, коллеги.

"Александр Иванович скончался в канун своего 61-летия.

А.И. Павлов родился 20 июня 1957 года в городе Электросталь Московской области. Окончил высшее воздушно-десантное училище, Военную Академию имени Фрунзе. Более 28 лет Александр Иванович отдал службе в Вооруженных Силах России, служил в горячих точках. Завершил службу в звании полковника.

Награжден Орденом Мужества, «За военные заслуги», двумя Орденами «Красной Звезды», медалями к Ордену «За Заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени.

В администрации города-героя Новороссийска Александр Иванович работал с 2004 года. Занимал различные должности, в том числе заместителя главы города, главы внутригородского района. В последние годы Александр Иванович работал главой Центрального внутригородского района.

Все свои силы, весь свой опыт и талант руководителя он положил на служение Родине – так было и в военной службе, и во время работы на муниципальных должностях. Все, кто знали Александра Ивановича, отмечали его твердость характера, железную волю, требовательность, в первую очередь, к себе самому, ответственность и надежность, высокий профессионализм.

Выражаем глубокие соболезнования семье Александра Ивановича, родным и близким. Скорбим вместе с вами."

Прощание с Александром Ивановичем Павловым состоится 21 июня в четверг в доме офицеров с 10:30 до 12:00.