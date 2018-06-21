Данные статистики Южного таможенного управления свидетельствуют об активизации внешнеэкономической деятельности

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В 2018 году наблюдается тенденция активизации внешнеэкономической деятельности. Растет и товарооборот, и количество участников ВЭД, и, соответственно, объем перечислений в бюджет.

За 5 месяцев 2018 года таможенными органами Южного таможенного управления перечислено в федеральный бюджет свыше 61 миллиарда рублей. Сумма таможенных и иных платежей, перечисленных таможнями ЮТУ в бюджет в январе-мае текущего года, на 24% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Таможенными органами ЮТУ за 5 месяцев 2018 года выпущено около 127,4 тыс. деклараций на товары, что больше объемов декларирования аналогичного периода прошлого года на 21,7%. Стоимость, приходящаяся на одну декларацию, составила более 110 тыс. долл. США (2017 – 98,6 тысяч долл. США). Экспортно-импортные операции в регионе деятельности ЮТУ осуществляли 6612 участников ВЭД. Удельная стоимость, приходящаяся на одного участника ВЭД, составила 2,12 млн долл. США.

Стоимостные объемы внешнеторговых операций составили 12,7 млрд долл. США (138% к объемам аналогичного периода прошлого года), физические – 34,2 млн т (150,7%). Основными внешнеторговыми партнерами являлись: Турецкая Республика, Украина, Арабская Республика Египет, Китайская Народная Республика, Алжирская Народная Демократическая Республика, Итальянская Республика.

В товарной структуре экспорта преобладают продовольственные товары и сырье для их производства (59,2% стоимости), машины, оборудование и транспортные средства (13,2%), металлы и изделия из них (11,7%), химическая продукция (8,9%), минеральные продукты (4,7%). Товарную структуру импорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (31,7% стоимости), машиностроительная продукция (25,2%), металлы и изделия из них (14,0%), продукция химической промышленности (12,4%), текстиль, текстильные изделия и обувь (6,6%).

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления