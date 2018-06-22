100 дней до старта Пробной переписи населения 2018 года

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До начала Пробной переписи населения 2018 года осталось ровно 100 дней. Подготовительная работа к одному из самых необычных статистических обследований идет полным ходом.

Пробная перепись населения 2018 года, ключевой этап подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года, пройдет с 1 по 31 октября и будет сильно отличаться от всех пробных переписей, проводившихся ранее. Она впервые охватит всю страну, впервые будет проводиться в два этапа и впервые для сбора данных о населении будут широко применяться передовые IT-решения. В Росстате отмечают, что столь масштабных экспериментов отечественная статистика еще не знала.

«Пробная перепись населения 2018 года – это попытка создать более эффективную организационно-технологическую схему, предполагающую комбинирование различных способов сбора сведений о населении. Мы будем максимально использовать возможности информационных технологий – странно отказываться от них в век IT. Но мы должны накопить статистику и принять окончательное решение о том, как мы будем проводить большую перепись населения 2020 года. Мы должны попробовать, какая выгода от разных способов сбора данных. Таких масштабных экспериментов в России еще не проводилось», – говорит глава Росстата Александр Суринов.

На первом этапе переписи, с 1 по 10 октября, любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, сможет переписаться самостоятельно, заполнив электронный переписной лист.

На втором этапе, с 16 по 31 октября, на территории 10 муниципальных образований в 9 субъектах Российской Федерации будет осуществляться поквартирный обход переписчиками: с 16 по 27 октября – 100-процентный, а с 28 по 31 октября – выборочный контрольный обход 10% жилых помещений. Кроме того, жителям будет предоставлена возможность переписаться на переписных участках.

Поквартирным обходом будут охвачены Эльбрусский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики, муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутский муниципальный район Камчатского края, городской округ город Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский муниципальные районы Иркутской области, городской округ Великий Новгород Новгородской области, поселок городского типа Южно-Курильск муниципального образования "Южно-Курильский городской округ" Сахалинской области, район Свиблово СВАО г. Москвы и внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Княжево г. Санкт-Петербурга.

Уже сейчас в этих районах работают прошедшие обучение регистраторы. В их задачи на текущем этапе входит актуализация картографических данных предыдущих лет, сверка списков адресов для обеспечения полноты и качества учета. В частности, регистратор может поинтересоваться количеством проживающих, уточнить число квартир в доме, узнать наименование управляющей компании и организации-собственника дома, проверить наличие аншлагов – номерных знаков домов и табличек с наименованиями улиц.

Источник: Пресс-центр ППН-2018