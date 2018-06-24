Пересекающим границу важно знать правила перемещения товаров

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Южное таможенное управление информирует лиц, планирующих выезд за границу, о необходимости соблюдения правил перемещения товаров через таможенную границу. Правила размещены на информационных стендах в пунктах пропуска через государственную границу, а также на интернет-сайте Федеральной таможенной службы.

Приведем основные правила перемещения товаров через таможенную границу физическими лицами.

Подлежат таможенному декларированию в письменной форме наличные денежные средства, дорожные чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долл. США (как при ввозе, так и при вывозе), ввозимые вещи, общая стоимость которых превышает 10 000 евро для лиц, следующих воздушным транспортом (для лиц, следующих иными видами транспорта – 1 500 евро), а общий вес – свыше 50 кг. В случае превышения указанных норм единая ставка таможенных пошлин, налогов составит 30% таможенной стоимости товаров, но не менее 4 евро за 1 кг.

Подача декларации должна сопровождаться представлением подтверждающих документов (к примеру, кассовых чеков, которые получены в магазинах во время приобретения товаров). Кроме того, если Вы временно вывозите дорогие украшения, рекомендуется также их задекларировать, чтобы избежать проблем при обратном ввозе.

Допускается беспошлинный ввоз физическими лицами табака и табачных изделий в количестве 200 сигарет или 50 сигарилл, или 250 граммов табака либо указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одного человека, достигшего 18-летнего возраста.

Особое внимание следует обратить на товары для личного пользования, ввоз и вывоз которых ограничен или запрещен в соответствии с правилами таможенного законодательства. Ограничительные меры применяются при перемещении лекарственных средств, определенных видов растений и животных, оружия, культурных ценностей, предметов коллекционирования по минералогии и палеонтологии. Вывоз лекарств необходимо подтвердить справками с печатями от врача о том, что они требуются по медицинским показаниям. Специального оформления потребуют животные и отдельные виды дикорастущих растених. Запрещается вывозить рыбу, морепродукты (помимо омаров, креветок, лангустов) в количестве, превосходящем 5 кг, икру осетровых рыб весом более 250 граммов, природные алмазы (за исключением бриллиантов стоимостью не более 75 тыс. долларов США).

Кроме того к перемещению (независимо от направления) запрещены печатные и аудиовизуальные материалы на любых носителях, содержащие призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.

С полным перечнем запрещенных и ограниченных к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров можно ознакомиться на интернет-сайте Федеральной таможенной службы (в разделе «Информация для физических лиц»). Все перечисленные товары должны декларироваться таможенному органу путем подачи пассажирской таможенной декларации.

Порядок заполнения пассажирской таможенной декларации утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 287.

В соответствии с указанным порядком пассажирская таможенная декларация, в том числе должна содержать сведения о:

декларанте, наличии и количестве совместно следующих с декларантом лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста;

товарах – способ перемещения, наименование, описание, количество, вес в килограммах и (или) в других единицах измерения, стоимость;

наличных денежных средствах и (или) денежных инструментах;

документах, подтверждающих соблюдение ограничений, связанных с перемещением товаров через таможенную границу, если такое перемещение допускается при наличии этих документов.

В случае перемещения через таможенную границу наличной валюты государств – членов ЕАЭС,