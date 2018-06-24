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По требованию прокуратуры уволен заместитель начальника межмуниципального отдела по Мостовскому и Отрадненскому районам Управления Росреестра по краю

Проведенной прокуратурой Отрадненского района проверкой установлено, что при поступлении на государственную гражданскую службу заместителем начальника межмуниципального отдела по Мостовскому и Отрадненскому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю в 2004 году был предоставлен подложный диплом о высшем образовании.

В целях устранения нарушений закона руководителю управления Росреестра по краю внесено представление с требованием расторгнуть с указанным лицом служебный контракт по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 статьи 37 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе» (предоставление гражданским служащим представителю нанимателя подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении служебного контракта).
По результатам рассмотрения представления прокуратуры района государственный служащий уволен по указанным основаниям.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-trebovaniyu-prokuratury-uvolen-zamestitel

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