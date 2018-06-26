Незаконно полученные деньги придется вернуть в Пенсионный фонд

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Проблема возврата незаконно полученных сумм – одна из самых актуальных в деятельности Пенсионного фонда, которая требует тщательной проработки и постоянного контроля.

Поскольку сбор и анализ информации по застрахованным лицам занимает некоторое время, ПФР может перечислять денежные средства по той или иной социальной выплате лицам, утратившим на нее право. Это в свою очередь влечет крупные суммы переплат, которые подлежат обязательному возмещению виновными лицами. В этой связи получателям выплаты, которая зависит от факта работы, места проживания, службы в армии или учебы в вузе необходимо самостоятельно уведомить Управление Пенсионного фонда об изменении жизненных обстоятельств, которые влекут прекращение выплат.

Существует несколько основных причин, по которым образуются переплаты из федерального бюджета и бюджета ПФР. Чаще всего они возникают, когда человек не сообщает в ПФР о трудоустройстве, являясь при этом получателем выплаты, на которую может претендовать только нетрудоустроенный гражданин. Реже, вследствие предоставления фиктивных документов при назначении пенсии, сокрытия факта ее получения в другом регионе РФ или на территории иностранного государства. Кроме этого, несвоевременное представление информации о переезде из зоны ЧАЭС или при увольнении с предприятия, находящегося в такой зоне, так же влечет переплату денежных средств, подлежащих обязательному возмещению в федеральный бюджет.

Если обратиться к статистике, то основная масса переплат приходится на граждан, осуществляющих уход за престарелыми (старше 80 лет), инвалидами 1 группы или детьми-инвалидами.

Школьники и студенты, оформляясь по уходу за своими бабушками и дедушками, за соседями и просто знакомыми старше 80 лет или инвалидами, через некоторое время забывают, что в случае трудоустройства должны в обязательном порядке уведомить об этом Пенсионный фонд. Полученные после трудоустройства суммы подлежат обязательному 100% возмещению в бюджет и взыскиваются с гражданина, осуществлявшего уход. Эта процедура может происходить как в добровольном, так и в судебном порядке. Здесь следует напомнить, что получать эту компенсационную выплату имеют право только неработающие граждане.

Фактор трудоустройства является решающим и для получателей федеральной социальной доплаты (ФСД), компенсационной выплаты за уход за пенсионерами старше 80 лет и получателей пенсии по случаю потери кормильца (при уходе за ребенком до 14 лет).

Необходимо в кратчайшие сроки уведомить Управление ПФР и при отчислении с очной формы обучения получателям пенсии по случаю потери кормильца и гражданам, находящимся на иждивении, поскольку этот факт влечет за собой утрату права на получение выплаты по линии ПФР.

У гражданина, по вине которого произошла переплата, также есть два варианта для возврата денежных средств в бюджет ПФР: добровольный и принудительный.

В первом случае погашение переплаты происходит путем подачи заявления в территориальное подразделение ведомства, после чего гражданин возвращает деньги безналичным (удержание из пенсии) или наличным путем (уплата по квитанции в банк).

При другом варианте развития событий Управление ПФР обращается в суд с иском о взыскании незаконно полученных средств, и возврат переплаты происходит с учетом всех судебных издержек. Кроме этого, действующее законодательство предусматривает возможность удержания денежных средств из пенсии (в размере не более 20%) в счет погашения переплаты. Такое удержание может быть произведено и без согласия пенсионера.

Источник: Управление ПФР в г.Новороссийске