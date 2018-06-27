Ориентировочный прогноз чрезвычайных ситуаций на кубанскую неделю

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По данным Краснодарского ЦГМС на период 28-30 июня 2018 года:

28 июня по Краснодарскому краю: преимущественно в предгорных и горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23°, местами в юго-восточных предгорьях до +15°, днём +32…+37° местами до +39°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер восточный с переходом на южный 6-11 м/с местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24°, днём +30…+35°, местами в горной части Туапсинского района до +37°.

29-30 июня по Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер восточных направлений 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с, 30 июня при грозах местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +20…+25°, местами в юго-восточных предгорьях до +16°, днём 29 июня +33…+38°, в отдельных пунктах до +40°, 30 июня температура понизится до +29…+34°.

На Черноморском побережье: 30 июня местами кратковременный дождь, гроза, в конце периода в отдельных пунктах сильный дождь. Ветер северный, северо-восточный с переходом на южный, юго-западный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с, при грозе до 16 м/с. Температура воздуха ночью +20…+25°, днём +27…+32°, 29 июня на юге побережья до +35°.

1-2 июля по Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, 1 июля в отдельных пунктах в предгорных и горных районах сильный дождь с градом и шквалистым усилением ветра при грозе до 15-20 м/с. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1 июля +19…+24°, днём +30…+35°, на Азовском побережье днём +27…+31°; 2 июля ночью +17…+22°, днём +28…+33°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +20…+25°, днём 1 июля +27…+32°, 2 июля +24…+29°.

3-4 июля по Краснодарскому краю: местами в юго-восточных районах кратковременный дождь, гроза, вечером 4 июля в отдельных пунктах сильный дождь с градом и шквалистым усилением ветра при грозе до 15-20 м/с. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20°, днём +27…+32°.

На Черноморском побережье: по югу побережья местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +18…+23°, днём +25…+30°.