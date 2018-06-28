/Официальные новости/

Молодые депутаты Новороссийска отчитались перед Владимиром Синяговским

Совет молодых депутатов городской Думы Новороссийска провел встречу с депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Синяговским в рамках региональной недели. Символично, что эта встреча состоялась в День Российской молодежи.
Молодые депутаты Новороссийска говорили о новых проектах, успехах и проблемах новороссийской молодежи.      
-В Новороссийске очень многое делается для того, чтобы молодёжь имела прекрасные перспективы. И как важно, чтобы рядом с молодыми людьми оказались мудрые учителя, старшие товарищи, которые всегда подскажут в моменты трудных жизненных испытаний верный путь. И именно молодые депутаты должны активно участвовать в реализации молодежной политике в городе, - сказал Владимир Синяговский.
Председатель городской Думы Новороссийска Александр Шаталов отметил, что молодые депутаты заметно активизировали свою деятельность, постоянно выступают с интересными новаторскими идеями.
- Можно уверенно сказать, что из них вырастет достойная смена, - добавил Александр Шаталов.
Председатель Совета молодых депутатов Илья Ташматов заверил, что все намеченные совместные планы работы с молодежью Новороссийска воплотятся в жизнь, и поблагодарил депутата Государственной Думы за оказанное содействие и поддержку. 
- Основная задача нашего Совета – это работа над созданием благоприятной среды для развития и роста молодых специалистов, реализации их проектов на территории Новороссийска.
"Отдельная, очень важная тема – патриотическое воспитание нашей молодежи. Как всегда, молодые депутаты самое активное внимание уделяют всем городским общественно-важным проектам – поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, активное участие в благотворительной акции «Спаси и сохрани», популяризации спорта среди молодежи, постоянно встречаются со школьниками," - сказал Илья Ташматов.
Много Советом молодых депутатов сделано и для развития доступной среды в Новороссийске. Сегодня главной задачей для всех депутатов является качественное проведение летнего отдыха школьников, оказание посильной помощи многодетным и малоимущим семьям, подготовке к встрече со школой.

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Просмотров: 190 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Похороны поэта Андрея Дементьева обернулись серьезным скандалом

Геленджикской молодежи вручили гранты главы города

Молодые депутаты Новороссийска отчитались перед Владимиром Синяговским

Крымский мост утроил туристический бум на полуострове

Полицейские Отрадненского района посетили лагерь дневного пребывания детей