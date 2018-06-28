Молодые депутаты Новороссийска отчитались перед Владимиром Синяговским

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Совет молодых депутатов городской Думы Новороссийска провел встречу с депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Синяговским в рамках региональной недели. Символично, что эта встреча состоялась в День Российской молодежи.

Молодые депутаты Новороссийска говорили о новых проектах, успехах и проблемах новороссийской молодежи.

-В Новороссийске очень многое делается для того, чтобы молодёжь имела прекрасные перспективы. И как важно, чтобы рядом с молодыми людьми оказались мудрые учителя, старшие товарищи, которые всегда подскажут в моменты трудных жизненных испытаний верный путь. И именно молодые депутаты должны активно участвовать в реализации молодежной политике в городе, - сказал Владимир Синяговский.

Председатель городской Думы Новороссийска Александр Шаталов отметил, что молодые депутаты заметно активизировали свою деятельность, постоянно выступают с интересными новаторскими идеями.

- Можно уверенно сказать, что из них вырастет достойная смена, - добавил Александр Шаталов.

Председатель Совета молодых депутатов Илья Ташматов заверил, что все намеченные совместные планы работы с молодежью Новороссийска воплотятся в жизнь, и поблагодарил депутата Государственной Думы за оказанное содействие и поддержку.

- Основная задача нашего Совета – это работа над созданием благоприятной среды для развития и роста молодых специалистов, реализации их проектов на территории Новороссийска.

"Отдельная, очень важная тема – патриотическое воспитание нашей молодежи. Как всегда, молодые депутаты самое активное внимание уделяют всем городским общественно-важным проектам – поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, активное участие в благотворительной акции «Спаси и сохрани», популяризации спорта среди молодежи, постоянно встречаются со школьниками," - сказал Илья Ташматов.

Много Советом молодых депутатов сделано и для развития доступной среды в Новороссийске. Сегодня главной задачей для всех депутатов является качественное проведение летнего отдыха школьников, оказание посильной помощи многодетным и малоимущим семьям, подготовке к встрече со школой.

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска