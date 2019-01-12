Командующий Балтийским флотом поздравил представителей региональных СМИ с профессиональным праздником

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Накануне Дня российской печати командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов провел встречу с ведущими представителями средств массовой информации Калининграда, на которой поздравил журналистов с профессиональным праздником.

«Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником – Днем российской печати! Этот замечательный праздник объединяет всех тех, кто своим трудом наполняет информационное пространство, задает нравственные ориентиры, формирует общественное мнение», - обратился к присутствующим адмирал Александр Носатов. «От имени Военного совета Балтийского флота сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем российской печати. Благодарю вас за плодотворную совместную работу в 2018 году, желаю Вам творческих успехов, только добрых и хороших новостей», - сказал командующий Балтийским флотом.

В ходе мероприятия адмирал Александр Носатов рассказал представителям СМИ о том, что ждет войска и силы БФ в наступившем году. В частности, командующий флотом отметил, что в 2019 году предстоит выполнять задачи в удаленных районах Мирового океана. В планах у балтийцев более 10 дальних походов в районы Средиземноморья, Северного ледовитого, Атлантики, Индийского и Тихого океанов, в ходе которых корабли и суда флота впервые осуществят заходы в Бразилию и Южно-Африканскую Республику. В океанской зоне надводные корабли и суда примут участие в плановых мероприятиях боевой подготовки, исследовательской деятельности, обеспечении морской практики курсантов и международных маневрах.

По словам командующего Балтийским флотом, продолжится практика постоянного присутствия кораблей и судов в операционной зоне флота. Также моряки-балтийцы будут выполнять государственные задачи по обеспечению испытаний новых проектов кораблей и подводных лодок для Военно-Морского Флота России. Кроме этого, будет продолжена работа по перевооружению и модернизации существующей техники сухопутной составляющей Балтийского флота. Еще одним знаковым мероприятием станет проведение на полигоне «Хмелёвка» летом 2019 года международного конкурса по профессиональной выучке «Морской десант-2019».

В завершении встречи адмирал Александр Носатов вручил грамоты журналистам.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту