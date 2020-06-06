Работники «Мособлпожспас» вручили благодарственное письмо администратору спортивного клуба

/Поздравляем/

В четверг, 4 июня, работники Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» вручили благодарственное письмо администратору «Физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Корсар-Спорт» Константину Подымакову за оказанную помощь в подготовке команды территориального управления к областному первенству ГКУ МО «Мособлпожспас» по стрельбе из пневматической винтовки.

Заместитель начальника Подольского теруправления «Мособлпожспас» Егор Ефимов рассказал, что администрация клуба помогает огнеборцам уже несколько лет.

«В течение двух последних лет администрация спортивного клуба оказывает содействие не только в теоретической подготовке правилам стрельбы из пневматического оружия, но и в предоставлении мест для практических тренировок. Благодаря сотрудничеству с клубом команда Подольского территориального управления ежегодно занимает призовые места в областных соревнованиях», - заключил Егор Ефимов.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"