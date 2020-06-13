Поздравление Михаила Мишустина с Днём России

/Поздравляем/

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с праздником – Днём России.

12 июня – важный, символический день для нашей государственности. Суверенитет страны и социальное государство, заложенные в нашей Конституции, начали свой отсчёт именно с этого дня тридцать лет назад.

Сегодня ответственность за судьбу Родины, за её будущее объединяет всех нас. От наших действий, чёткой и слаженной работы, энергии и трудолюбия зависит процветание Отечества, благополучие миллионов людей. Уверен, что вместе мы преодолеем любые трудности и осуществим намеченные планы.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, мира и благополучия.

М.Мишустин

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации