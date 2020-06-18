/Поздравляем/

Юрию Соломину, народному артисту СССР

Михаил Мишустин поздравил актёра театра и кино, режиссёра, художественного руководителя Малого театра с 85-летием.

В телеграмме, в частности, отмечается:

«Бесконечно талантливый человек, Вы многие десятилетия несёте ответственность за свой яркий талант. Талант артиста, режиссёра, художественного руководителя знаменитого Малого театра. Драматические и комедийные, лирические и острохарактерные – самые разные образы, созданные Вами, объединены силой уникального дарования, неповторимой интонацией. Многие из Ваших работ стали классикой мирового и отечественного кинематографа, а театральные роли признаны шедеврами драматического искусства. Человек одарённый, многогранный, Вы состоялись и как замечательный режиссёр, художественный руководитель легендарного “Дома Островского”. Благодаря Вам здесь бережно сохраняют традиции и вместе с тем открыты интересным идеям, проектам». 

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.

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Категория: Новости / Поздравляем

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