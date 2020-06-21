Михаил Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

/Поздравляем/

21 июня 2020 года отмечается профессиональный праздник – День медицинского работника.

Уважаемые друзья!

От всего сердца поздравляю вас с Днём медицинского работника – с праздником, который отмечают не только медики, но и миллионы людей у нас в стране.

Врачи, фельдшеры, медсёстры, младший медицинский персонал – все вы по-настоящему уникальные специалисты с большим сердцем и душой, безгранично преданные своей профессии, ставшей истинным призванием и любимым делом. Делом, которому вы посвящаете всё своё время. В круглосуточном режиме принимаете важнейшие решения, диагностируете, лечите, проводите сложнейшие операции, научные исследования, разрабатываете современные лекарственные препараты и вакцины.

Нынешний год для всех нас – год борьбы с опасной коронавирусной инфекцией. Благодаря вам отечественная система здравоохранения с достоинством проходит эти серьёзные испытания. Помогая пациентам победить тяжёлый недуг, каждый из вас демонстрирует высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. Ценой своей жизни вы спасаете людей, возвращаете им здоровье, надежду на счастливое и благополучное будущее.

Дорогие друзья, сегодня мы с огромной признательностью и уважением говорим всем вам спасибо за ваш благородный, подвижнический труд, ответственное отношение к профессиональному долгу, чуткость и доброту. Особые слова благодарности – ветеранам отрасли, чей опыт помогает сохранить её традиции, служит примером для новых поколений специалистов.

Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, успехов, мира и благополучия.

М.Мишустин

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.