Поздравляем с юбилеем!

/Поздравляем/

Поздравил с юбилеем Раису Пантелеевну Лащеву. Сегодня ей исполнилось 95 лет!

Всегда восхищаюсь такими людьми! Сколько испытаний ей выпало, сколько раз можно было сломаться, но Раиса Пантелеевна все преодолела. В годы войны она вязала для солдат теплые носки и рукавицы и отправляла на фронт. Старалась в каждое изделие вложить частичку душевного тепла, чтобы наши отважные защитники чувствовали поддержку, что их ждут и в них верят.

Раиса Пантелеевна, здоровья Вам, бодрости, спасибо за всё! Живите долго!

Середин Г.В.