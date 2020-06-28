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Поздравляем с юбилеем!

Поздравил с юбилеем Раису Пантелеевну Лащеву. Сегодня ей исполнилось 95 лет!

Всегда восхищаюсь такими людьми! Сколько испытаний ей выпало, сколько раз можно было сломаться, но Раиса Пантелеевна все преодолела. В годы войны она вязала для солдат теплые носки и рукавицы и отправляла на фронт. Старалась в каждое изделие вложить частичку душевного тепла, чтобы наши отважные защитники чувствовали поддержку, что их ждут и в них верят.
Раиса Пантелеевна, здоровья Вам, бодрости, спасибо за всё! Живите долго!
Середин Г.В.
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Категория: Новости / Поздравляем

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