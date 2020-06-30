175 лет Новороссийской таможне

/Поздравляем/

30 июня 1845 года Государь Император Николай I Высочайше повелеть соизволили: «Открыть в Новороссийске порт для приема приходящих из-за границы судов Российских и иностранных, учредив в Новороссийске таможенную заставу…».

Новороссийская таможня одна из старейших на Юге России, занимает лидирующее место среди таможен Южного таможенного управления по стоимостным и весовым показателям внешней торговли.

Новороссийская таможня ведет свою историю практически с момента основания города. Большую роль в установлении дружеских отношений с горцами сыграл генерал Николай Раевский – один из основателей Новороссийска. Он первым предложил создать таможенную заставу, проводить базары, продавать горцам нужные им товары, соль, изделия из железа, в общем, все, кроме оружия. Его дело продолжил адмирал Серебряков. Благодаря Лазарю Марковичу при укреплении Новороссийск появилось гражданское поселение, что положило начало возникновению здесь города.

Первым управляющим таможни был надворный советник Игнатий Анатольевич Лонткевич. Новороссийские таможенники проводили таможенные операции по приему судов, взымали пошлины и боролись с контрабандой. В 1846 году, таможне было повелено «…для пособий городам Анапе и Новороссийску ежегодно отчислять в пользу их в продолжении 30 лет пятую часть сборов, поступающих в учреждения в оных таможенных местах. Суммы сии обращать на содержание местного управления, а остатки на устройство городов и разные полезные по оным предприятия…»

В 1846 году в Новороссийске побывало 17 судов из заграничных портов и 102 из российских. Товаров ввезено было на сумму более 10 тысяч рублей, вывезено почти на 14 тысяч. Спустя 2 года эти цифры выросли вдвое. А с момента открытия железной дороги и того больше.

Торговля с другими странами набирала обороты. В 1889 году в Новороссийский порт пришло 153 парохода, в 1893 г – 248, 1910 – 487.

Сегодня регион деятельности Новороссийской таможни охватывает юго-запад Краснодарского края. Общая протяженность таможенной границы по береговой черте составляет 164 км и углубляется на 12 морских миль в Черное море. Таможня является пограничной.

В структуре Новороссийской таможни семь таможенных постов – Анапский, Геленджикский, Новороссийский западный, Новороссийский центральный, Новороссийский юго-восточный, Приморский, Новороссийский (центр электронного декларирования) и 40 структурных подразделений – численностью более 750 высококвалифицированных специалистов.

Таможня занимает лидирующее место по стоимостным и весовым показателям внешней торговли среди таможен Южного таможенного управления, по перечислению денежных средств в Федеральный бюджет в абсолютном выражении, на её долю приходится почти половина от общего планового задания управления.

За 5 месяцев 2020 года в Федеральный бюджет было перечислено по всем видам таможенных платежей около 35 млрд рублей, оформлено 47,6 тыс. деклараций на товары, около 16 тыс. транзитных деклараций. Экспортно-импортные операции по декларациям на товары составили более 10 млрд долларов США, объем товарооборота составил около 33 млн тонн грузов. Через границу ЕАЭС в регионе деятельности таможни проследовало 2,3 тыс. морских судов, более 160 тыс. контейнеров, проведен таможенный контроль в отношении 40 тыс. физических лиц. Около 4 тысяч участников внешнеэкономической деятельности осуществляют экспортно-импортные операции в регионе деятельности Новороссийской таможни.&

Одним из элементов контроля происхождения товаров, является контроль запрещенных к ввозу на территорию ЕАЭС товаров. В результате работы по данному направлению в 2019 году был установлен факт ввоза более 12 тонн «санкционного» товара из Испании «миндаль бланшированный» и пресечена попытка ввоза товара из Украины «заправка томатная для борща» весом более 2 тонн. Осуществлено 42 приостановления выпуска товаров, выявлено около 10,5 тыс. единиц контрафактной продукции (товары с символикой FIFA, игрушки BMW, игрушки «MY LITTLE PONY», кондитерские изделия Surprise, обувь «CHANEL», подшипники SKF, сумки и обувь NIKE, ADIDAS). Сумма предотвращенного ущерба, по оценке правообладателей интеллектуальной собственности, составила более 6 миллионов рублей.

В результате правоохранительной деятельности было возбуждено 1173 дела об административных правонарушениях и 29 уголовных дел. Передано в уполномоченные организации, решением суда обращенное в доход государства, имущество по 56 делам об административных правонарушениях на сумму более 12,7 млн рублей.

20 сентября 2018 года начал свою работу Новороссийский таможенный пост (Центр электронного декларирования), на котором в 2019 году было оформлено около 84,1 тыс. деклараций на товары, общим весом около 45,2 млн тонн, статистической стоимостью около 15,8 млрд долл. США. В июле 2019 года на Новороссийском ЦЭД

началась поэтапная концентрация декларирования товаров, прибывающих через порты ЮФО. На сегодняшний день, в Новороссийском ЦЭД обеспечена концентрация товаров, перемещаемых водным транспортом в ЮТУ (за исключением товаров, находящихся в регионе деятельности Астраханского т/п и т/п Морской порт Оля Астраханской таможни. Декларирование данных товаров будет переориентировано в Новороссийский ЦЭД после реорганизации Астраханского ЦЭД, связанной с созданием Южной электронной таможни и Южного ЦЭД).

Начальник Новороссийской таможни генерал-майор таможенной службы Владимир Литвин обратился к ветеранам таможенной службы и личному составу таможни:

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны таможенной службы!

От имени руководства и от меня лично примите поздравления

с 175-й годовщиной со дня образования Новороссийской таможни!

День образования Новороссийской таможни – это не только возможность поделиться своими достижениями, но и хороший повод убедиться в тесной связи времен, общих устремлениях многих поколений таможенников служить Отечеству, добросовестно исполнять свой гражданский долг, нести свою нелегкую службу, неуклонно следуя рамкам действующего законодательства и принятой присяге.

Сегодня Новороссийская таможня – надежный, хорошо отлаженный механизм, это миллиардные перечисления платежей в Федеральный бюджет, стабильные результаты деятельности и, конечно же, сплоченный, высокопрофессиональный коллектив, который успешно выполняет задачи, поставленные руководством страны и таможенной службой.

За достигнутыми экономическими показателями – повседневный напряженный труд таможенников, требующий профессионализма, разносторонних знаний, высокой ответственности. Многолетний опыт, профессиональный и творческий потенциал, накопленный Новороссийской таможней, позволяет с уверенностью смотреть в будущее и намечать еще более высокие рубежи.

В этот знаменательный для нашей таможни день, благодарю весь личный состав за добросовестную службу и преданность своему делу, ветеранов таможенной службы за профессиональный и жизненный опыт, который они передают молодому поколению таможенников. Хочу выразить надежду, что молодежь, которой не безразлично будущее страны, станет опорой и гордостью нашей профессии. Желаю всем дальнейших успехов в деятельности экономической защиты России, благополучия и крепкого здоровья! Всего самого доброго вам и вашим близким!

Источник: Новороссийская таможня