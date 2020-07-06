Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником

/Поздравляем/

5 июля 2020 года отмечается профессиональный праздник – День работников морского и речного флота..

Уважаемые друзья!

Примите мои поздравления с профессиональным праздником – Днём работников морского и речного флота.

Создание флота – важнейший этап в истории нашей страны. Со времён Петра I отечественные мореплаватели выполняли государственную миссию – вели активную торговлю с зарубежными странами, укрепляли международные экономические связи, осваивали новые земли, превратили Россию в великую морскую державу.

Сегодня водный транспорт занимает важное место в транспортном комплексе России. От его эффективной работы во многом зависит развитие экономики и социальной сферы, промышленности и инфраструктуры.

Морские и речные пути соединяют отдалённые уголки нашей огромной страны. Благодаря работникам отрасли открываются новые месторождения полезных ископаемых, возводятся современные предприятия, осуществляется доставка продовольствия, топлива, техники и оборудования на Дальний Восток, Крайний Север, в Сибирь. Вы обеспечиваете связь труднодоступных регионов с Большой землёй, делаете всё, чтобы жизнь миллионов людей была комфортной и благополучной.

Важно, что на протяжении многих лет отрасль демонстрирует уверенный рост. Увеличиваются объёмы перевозок, большое внимание уделяется внедрению высокотехнологичных мощностей в портах, повышению экологичности судоходства, улучшению качества подготовки молодых специалистов. Главное, что вы делаете всё, чтобы морской и речной транспорт был безопасным и надёжным. Чтобы Россия укрепляла позиции великой морской державы, оставалась ответственным и эффективным членом системы мирового мореплавания.

Дорогие друзья! В основе этих достижений – напряжённый и самоотверженный труд уникальных специалистов. Ваша преданность интересам страны и своему делу, высочайший профессионализм, умение добиваться поставленных целей и решать масштабные задачи заслуживают самой искренней благодарности. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

М.Мишустин

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.