20 лет исполнилось поисково-спасательному отряду №8 ГКУ МО «Мособлпожспас»

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В четверг, 9 июля, спасатели поисково-спасательного отряда №8 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели торжественное мероприятие, посвященное 20-летию со дня создания подразделения.

Торжественное мероприятие открыл начальник Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Томчук, поблагодарив работников отряда за добросовестный труд.

«Я хочу выразить слова благодарности спасателям поисково-спасательного отряда №8 за ежедневный важный труд. Работники подразделения участвовали в ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций по всей территории Московской области. Принимали участие в разборе завалов, произошедших в результате взрывов газа в жилых домах Подмосковья, во время обрушения кровли развлекательного комплекса «Трансвааль-парк», ликвидировали последствия нескольких авиакатастроф. Вы выполняете востребованную работу, спасибо вам», - отметил Игорь Томчук.

Начальник Ногинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» выразил благодарность администрации Богородского городского округа за помощь в снаряжении подразделения.

«Я хочу также поблагодарить главу Богородского городского округа Владимира Лаптева, председателя Совета директоров при главе Богородского городского округа Олега Волчкова и Владимира Пекарева. При их поддержке мы приобрели аварийно-спасательную технику, специальное оборудование и снаряжение для спасателей подразделения», - пояснил Игорь Томчук.

Начальник управления по воспитательной работе и работе со средствами массовой информации ГКУ МО «Мособлпожспас» Галина Романова от имени руководства госучреждения поздравила работников отряда с юбилеем.

«Поисково-спасательный отряд №8 является одним из лучших отрядов в Московской области. За 20 лет спасатели проделали огромную работу по совершенствованию спасательной службы, провели сотни спасательных операций и спасли десятки человеческих жизней», - сказала Галина Романова.

Во время мероприятия прошло торжественного награждение спасателей поисково-спасательного отряда №8. За многолетний добросовестный труд памятной медалью «10 лет ГКУ Мособлпожспас» была награждена спасатель Марина Левитская, нагрудным знаком «За заслуги» были награждены заместитель начальника поисково-спасательного отряда №8 Сергей Тюшев и спасатель Александр Хуторянский. Также спасатели были награждены грамотами и благодарственными письмами начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» и памятными медалями «20 лет Ногинскому поисково-спасательному отряду».

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"