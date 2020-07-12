12 июля Почта России отметит профессиональный праздник

/Поздравляем/

В честь профессионального праздника, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля, 196 сотрудников Почты России на Кубани получили ведомственные и корпоративные награды.

Семь сотрудников удостоены Почетных грамот и Благодарностей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 20 человек занесены на Доску Почета УФПС Краснодарского края.

День российской почты был учрежден в 1994 году к 300-летию создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском, основанной по Указу Петра I. История российской почтовой системы насчитывает более тысячи лет — ее основы были заложены в конце IX века. В XV–XVI вв. сеть почтовых станций охватывала всю территорию России. В XIX веке появились первые российские почтовые марки и карточки. В 1874 году Россия стала одним из 22 учредителей Всемирного почтового союза.

Почтовая служба на Кубани ведет свое начало с 1794 года. Сегодня сеть Почты России в Краснодарском крае включает 1258 отделений, 70% из которых находятся в сельской местности и малых населенных пунктах. Почтовая связь охватывает 100% территории.

Почта России на Кубани объединяет один из самых больших трудовых коллективов –свыше 11 тыс. сотрудников, в том числе 4 тыс. почтальонов. Ежегодно почтовые работники Кубани принимают, обрабатывают и доставляют около 100 млн писем, 13 млн международных мелких пакетов, 6 млн посылок, свыше 2 млн денежных переводов; доставляют подписчикам на дом порядка 35 млн периодических печатных изданий. Почтовики края ежегодно доставляют 46 млн счетов на оплату коммунальных услуг, принимают от населения более 18 млн различных платежей.

Сегодня Почта России активно развивает функциональность и доступность сервисов в онлайн каналах. На сайте компании или с помощью мобильного приложения в смартфоне можно оформлять и оплачивать посылки, получать и отправлять заказные электронные письма, оформлять подписку на периодические печатные издания, отслеживать почтовые отправления и получать оповещения об их перемещении, заказывать курьерскую доставку на дом. Цифровизация традиционных почтовых продуктов и услуг позволяет сократить время обслуживания, а также сделать посещение отделений почтовой связи максимально комфортным для жителей и гостей края.

Источник: АО «Почта России»