/Поздравляем/

С 2018 года 22 июля отмечают Международный день бокса.

Очень люблю этот контактный вид спорта. Соревнования по боксу наполняют эмоциями, адреналином, потому что он (бокс) очень зрелищный и настоящий: трусам в нем не место!

Рад, что в нашем городе бокс развивается. Есть много талантливых спортсменов, которые передают свой опыт молодежи. До сих пор полон впечатлений от боёв, которые прошли в городе до пандемии. Надеюсь, что скоро мы снова увидим красивые бои на ринге.

Всех, кто связан с этим спортом, с праздником. Точных ударов, надёжной защиты, побед