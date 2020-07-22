/Поздравляем/

Международный день бокса

С 2018 года 22 июля отмечают Международный день бокса.

Очень люблю этот контактный вид спорта. Соревнования по боксу наполняют эмоциями, адреналином, потому что он (бокс) очень зрелищный и настоящий: трусам в нем не место! 
Рад, что в нашем городе бокс развивается. Есть много талантливых спортсменов, которые передают свой опыт молодежи. До сих пор полон впечатлений от боёв, которые прошли в городе до пандемии. Надеюсь, что скоро мы снова увидим красивые бои на ринге.
Всех, кто связан с этим спортом, с праздником. Точных ударов, надёжной защиты, побед
Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Поздравляем

Добавить комментарий

Последние новости

Мишустин: развитие экологического туризма приучит людей к бережному отношению к природе

Абхазия продлила запрет на пересечение границы с Россией до 28 июля

Российские туристы не смогут отдыхать в недорогих отелях Турции после открытия авиасообщения

Российские туристы едут на отдых в Турцию через Минск, оформляя поездки на лечение

Международный день бокса