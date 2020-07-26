В России отмечают День военно-морского флота

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Сегодня в России празднуют День ВМФ. История праздника берет свое начало в 1939 году.

Тогда день военно-морского флота СССР отмечали 24 июля. Благодаря Указу Президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года в календаре появилась новая дата для этого дня. Уже 14 лет День ВМФ отмечают в последнее воскресенье июля.

Сегодня, 26 июля, свой профессиональный праздник отмечают все те, кто обеспечивает безопасность морских рубежей России.

Регулярный военный флот появился в России в конце XVII года. В 1700 году в Воронеже был спущен на воду первый русский линейный корабль «Гото Предестинация».

Всего в России пять оперативно-стратегических подразделений ВМФ: Балтийский, Северный, Тихоокеанский, Черноморский флот и Каспийская флотилия.

Традиционно в День ВМФ РФ в Санкт-Петербурге и в Кронштадте проходит Главный военно-морской парад. Торжественные мероприятия ежегодно идут и в Новороссийске, однако в этом году в с распространением коронавирусной инфекции массовые мероприятия в городе под запретом. Обычно День ВМФ жители и гости Новороссийска празднуют на Форумной площади.

По традиции в этот день торжественно проходят парадные расчеты военнослужащих и курсантов морской академии имени Ф.Ф.Ушакова.

В бухте Черного моря около 20 кораблей демонстрируют боевые возможности флота. Моряки «освобождают» судно и имитируют встречные бои с высадкой на берег.

Источник: Московский Комсомолец