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Поздравляем с юбилеем!

Свой юбилейные День Рождения сегодня празднует руководитель Центра занятости населения города Новороссийска - Панюшкина Анжелика Анатольевна. 

Анжелика Анатольевна, в этот знаменательный день примите наши глубочайшие поздравления. Желаем Вам успехов в этом непростом, но очень важном социально-значимом деле! Пусть каждый день приносит только положительные эмоции, а семейная жизнь согревает своим теплом и уютом! Здоровья Вам и Вашим близким, с Днем Рождения!

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Категория: Новости / Поздравляем

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