Поздравляем с юбилеем!

/Поздравляем/

Свой юбилейные День Рождения сегодня празднует руководитель Центра занятости населения города Новороссийска - Панюшкина Анжелика Анатольевна.

Анжелика Анатольевна, в этот знаменательный день примите наши глубочайшие поздравления. Желаем Вам успехов в этом непростом, но очень важном социально-значимом деле! Пусть каждый день приносит только положительные эмоции, а семейная жизнь согревает своим теплом и уютом! Здоровья Вам и Вашим близким, с Днем Рождения!