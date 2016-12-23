С Днем Рождения, Александр Николаевич!

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Праздник сегодня празднует Министр сельского хозяйства Российской Федерации - Ткачев Александр Николаевич.

Александр Николаевич Ткачёв родился 23 декабря 1960 года в поселке Выселки, Краснодарский край. В 1978 году А. Н. Ткачёв поступил в Краснодарский политехнический институт, который окончил в 1983 году со специальностью инженер-механик. В 1983—1986 годах работал на возглавляемом отцом Выселковском межхозяйственном комбикормовом заводе сначала теплотехником, затем начальником котельной и главным механиком. Затем он перешел на комсомольскую работу при поддержке секретаря райкома партии Алексея Климова, друга отца и до 1988 года являлся первым секретарем райкома комсомола станицы, вступил в компартию. В 1994 году успешный директор «Агрокомплекса» приступил к построению своей политической карьеры. Вначале он был избран депутатом краевого заксобрания, а в 1995 году прошел в Госдуму, опередив кандидата от компартии Николая Кондратенко. В 2000 году был избран на пост губернатора Краснодарского края. В 2004 году Ткачев был утвержден в губернаторской должности на второй срок. В 2012 году политик был включен в состав Государственного совета при Президенте.

Александр Николаевич, в Ваш праздник редакция Муниципальной Новостной ленты присоединяется ко всем словам поздравления, сказанным Вам сегодня. Желаем Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, успехов в государственной и общественно-политической деятельности на благо России!

Всего самого наилучшего Вам и Вашим близким!