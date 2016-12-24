/Поздравляем/

Сегодня празднует свой День Рождения Титов Борис Юрьевич Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей.

Борис Титов родился в 1960 году в Москве. В 1983 году окончил экономический факультет Московского государственного института международных отношений (МГИМО) по специальности «экономист-международник». Во время учёбы в институте работал переводчиком с испанского языка, в том числе в 1983 году в республике Перу. После получения диплома начал работать во внешнеторговом объединении «Союзнефтеэкспорт» как специалист по поставке технических масел, нефти и нефтехимических товаров в Латинскую Америку и на Дальний Восток.

Редакция Муниципальной новостной ленты присоединяется ко всем теплым словам, сказанным Вам сегодня. Желаем отличного здоровья и успеха в любом начинании! Душевного тепла и здоровья близким!

С Днем Рождения!