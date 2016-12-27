/Поздравляем/

Свой День Рождения празднует сегодня Алейникова Галина Ивановна, депутат Городской Думы VI созыва города Новороссийска.

Депутат городской Думы муниципального образования город Новороссийск. Выдвинута избирательным объединением «Новороссийское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

С 1976 по 1981 гг. обучалась в Кубанском государственном университете на филологическом факультете по специальности «филолог, преподаватель». С 1981 по 1985 гг. работала в СОШ № 3г. Новороссийска учителем русского языка и литературы и организатором внеклассной и внешкольной работы. С 1985 по 2003 гг. работала в гимназии № 4 заместителем директора по УВР и учителем русского языка и литературы.

С 2003 по 2004 гг. работала директором гимназии № 4 г. Новороссийска. С 2004 по 2009 гг. – директор СОШ № 40 г. Новороссийска. С июля 2009 по 2011 гг. – начальник управления образования администрации муниципального образования город Новороссийск.

С февраля 2011 по март 2012 гг. являлась заместителем главы муниципального образования по социальным вопросам администрации муниципального образования город Новороссийск.

С марта 2012 года по настоящее время – директор МАОУ СОШ № 40 г. Новороссийска.

Имеет государственную награду «Отличник просвещения РФ» (решение № 143 от 04 июля 1994г.).

Галина Ивановна, от всей души редакция Муниципальной новостной ленты поздравляет Вас! Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия! Всегда будьте душевно бодрой и открытой для новых свершений! С Днем Рождения!