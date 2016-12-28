С Юбилеем!

/Поздравляем/

Свой юбилейный День Рождения сегодня празднует Вороновский Анатолий Владимирович - министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Анатолий Владимирович родился 28 декабря 1966 года; после окончания в 1988 году Каспийского Высшего Военно-Морского училища им. Кирова получил специальность штурмана кораблей Военно-Морского Флота; службу проходил на Северном Флоте в частях разведки на должностях: командир разведгруппы специального назначения, командир отряда специального назначения, старший офицер аппарата заместителя командующего Северным Флотом по вооружению. Капитан третьего ранга; по окончанию службы на флоте работал в органах налоговой полиции Российской Федерации; с 1998 года постоянно проживал в г. Усть-Лабинске; работал в администрации Усть-Лабинского района в должности начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; в 2004 году окончил Северо-Кавказскую Академию госслужбы при президенте Российской Федерации по специальности "Государственное и муниципальное управление"; с апреля 2005 года - глава администрации Усть-Лабинского городского округа, в октябре - избран главой муниципального образования Усть-Лабинское городское поселение; с 15 декабря 2007 года исполнял обязанности главы муниципального образования Староминский район; 2 марта 2008 года избран главой муниципального образования Староминский район, ушел в отставку с 27 июля 2009 года; член Всероссийской партии "Единая Россия" с 2003 года. Женат, воспитывает сына.

Редакция Муниципальной новостной ленты искренне поздравляет Вас с юбилейной датой! Чтобы все мечты непременно осуществились! Крепкой семьи, любви и понимания. С Днем Рождения!