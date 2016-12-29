Поздравляем с Днем Рождения!

/Поздравляем/

Сегодня праздник у депутата городской Думы VI созыва Балтиной Натальи Михайловны.

Балтина Наталья Михайловна в 1970 году поступила в педагогическое училище ст. Ленинградской Краснодарского края на специальность «Воспитатель детского сада». В Новороссийск прибыла по распределению, в детский сад № 2 гороно. С 1992 году работала бухгалтером в частной фирме. С 1996 г. по 2000 г. трудилась в администрации Восточного района, заведующей общим отделом. С 2000 года - помощник депутата городской Думы г. Новороссийска Санникова С.Е. В 2002 году поступила в Ленинградский университет им. Пушкина, окончила в 2006 году по специальности «Психология». С 2002 г. по 2004 г. работала специалистом 1 категории в аппарате городской Думы. С января 2007 года и по настоящее время работает помощником депутата ЗСК Попандопуло К.И. С февраля 2009 года по декабрь 2009 г. - организатор по работе с первичными партийными организациями МО партии «Единая Россия» по Восточному району.

Наталья Михайловна, наша редакция от всего сердца поздравляет Вас с с Днем Рождения! Будьте всегда здоровы и живите счастливо! Пусть Ваш путь освещает счастливая звезда!