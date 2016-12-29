Уважаемые жители и гости г. Новороссийска!

/Поздравляем/

Приближаются самые волшебные праздники Новый год и Рождество Христово! По традиции эти дни принято проводить в кругу родных, близких и друзей!

Сотрудники отдела ГИБДД и ОР ДПС Управления МВД России по г. Новороссийску напоминают Вам о необходимости быть более внимательными друг к другу, не нарушайте Правила дорожного движения и обязательно напомните детям о необходимости их соблюдения. Не садитесь за руль в состоянии опьянения, не позволяйте этого делать другим.

Поздравляем Вас с наступающими праздниками! Желаем Вам удачи в Новом году! Пусть Ваши мечты и надежды станут реальностью! Пусть в Ваших домах и семьях царит душевная теплота и сердечность, пусть Ваши дети радуют Вас, пусть родители будут здоровы, а друзья верны! Любви и счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск