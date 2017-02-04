/Поздравляем/
С днем рожденья, Иван Петрович!
15 апреля отмечает день рождения Аристов Иван Петрович.
Иван Петрович занимает должность руководителя управы Советского района городского округа г. Воронеж.
Уважаемый Иван Петрович!
Примите искренние поздравления с днем рожденья!
В этот знаменательный день позвольте от всей души пожелать Вам личного счастья, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и осуществления задуманных планов!
Пусть мудрость, решительность и удача в реализации поставленных целей и задач будут Вашими верными и надежными спутниками.
Категория: Новости / Поздравляем