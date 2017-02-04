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С днем рожденья, Иван Петрович!

15 апреля отмечает день рождения Аристов Иван Петрович.

Иван Петрович занимает должность руководителя управы Советского района городского округа г. Воронеж.

 

Уважаемый Иван Петрович!

Примите искренние поздравления с днем рожденья!

В этот знаменательный день позвольте от всей души пожелать Вам личного счастья, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и осуществления задуманных планов!

Пусть мудрость, решительность и удача в реализации поставленных целей и задач будут Вашими верными и надежными спутниками.

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Категория: Новости / Поздравляем

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