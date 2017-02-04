С днем рожденья, Иван Петрович!

/Поздравляем/

15 апреля отмечает день рождения Аристов Иван Петрович.

Иван Петрович занимает должность руководителя управы Советского района городского округа г. Воронеж.

Уважаемый Иван Петрович!

Примите искренние поздравления с днем рожденья!

В этот знаменательный день позвольте от всей души пожелать Вам личного счастья, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и осуществления задуманных планов!

Пусть мудрость, решительность и удача в реализации поставленных целей и задач будут Вашими верными и надежными спутниками.