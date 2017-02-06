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7 февраля 2017 года впервые празднуется День российского бизнес-образования. В дальнейшем праздник будет отмечаться ежегодно.

Инициатором праздника выступила Русская Школа Управления, которая стояла у истоков становления современного бизнес-образования в России. Дата выбрана не случайно. Февраль – это традиционное время планирования и старта новых проектов.

Предыдущий финансовый год уже закрыт, и компании, подведя итоги проделанной работы, строят планы на будущее. В этот период нужны новые навыки и знания, чтобы оптимизировать работу по проблемным направлениям.

Почему новые? Да потому, что с каждым годом в мире бизнеса происходят столь стремительные изменения, что навыки прошлых периодов перестают работать. Нужна актуализация знаний, чтобы видеть и использовать современные экономические и социальные тенденции, анализировать рынки и делать прогнозы по перспективным направлениям и сегментам, чтобы иметь инструменты роста прибыльности бизнеса за счет новых каналов привлечения клиентов и методов работы с персоналом.

Здесь на помощь руководителям и сотрудникам компаний приходит бизнес-образование.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3341/ © Calend.ru