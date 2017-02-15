/Поздравляем/

Самую добрую, душевную, мудрую, красивую, никогда неунывающую, Любовь Борисовну Фонареву, поздравляем с Днём Рождения!

Наша дорогая Любовь Борисовна, будьте счастливы! Желаем Вам вечной весны в душе! Пусть теплота и любовь близких людей окутывают и согревают Вас даже в самый морозный день. Долгих вам лет! Здоровья Вам крепкого-крепкого и смейтесь чаще, ведь нет ничего прекрасней, чем слышать ваш смех.

Спасибо, что Вы у нас есть!!! С Днем Рождения Вас!

С уважением, редакция независимого интернет издания «Муниципальная новостная лента»