Почетному гражданину Новороссийска, ветерану войны Стефану Паненко исполнилось 95 лет

/Поздравляем/

Глава города Новороссийска Игорь Дяченко поздравил с 95-летием Почётного гражданина города-героя, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана прокуратуры Стефана Семеновича Паненко.

- Вы прожили большую, насыщенную и достойную жизнь. Мы благодарим Вас за огромный вклад в развитие нашего любимого Новороссийска, - поздравил юбиляра И.Дяченко.

На память глава города подарил юбиляру баян. Это то, о чём давно мечтал Стефан Семёнович. Ветеран любит этот музыкальный инструмент со времён войны.

Паненко Стефан Семенович родился 28 апреля 1922 года в с. Валуевка Ремонтненского района Ростовской области.

Отец Стефана Семеновича был сельским кузнецом и хорошим хозяином, а в семье, в которой рос мальчик, было тринадцать детей. Мать рано ушла из жизни. Младшие дети, включая Стефана, не помнили ни её лица, ни голоса. Не сохранилось и материнской фотографии…

На долю Стефана Семеновича выпало трудное детство без материнской любви и заботы. С ранних лет он узнал тяжесть повседневного крестьянского труда, помогая взрослым в полевых работах. Но даже это не спасло семью от массового голода, который терзал страну в 30-х годах.

В те грозные годы профессия военного была не просто популярна среди молодежи: она пользовалась любовью и уважением всего народа. Но отец был категорически против того, чтобы Стефан поступил на службу, и в 1939 году, когда проводился массовый набор в военные училища, он устроил сына работать прицепщиком в тракторную бригаду колхоза «Красный боец».

Даже после начала Великой Отечественной войны Стефана Семёновича не сразу призвали в действующую армию: до середины октября 1941 года 19-летний тракторист продолжал убирать урожай. Но уже 16 октября 1941 года ему вручили повестку и вместе с тысячами других призывников, пешком отправили в сторону Сталинграда.

В начале 1942 года Стефан Паненко был направлен в 523-ю отдельную кабельно-шестовую роту связи 8-й армии на Волховский фронт. Связисты, пусть и не ходившие в атаку, часто рисковали жизнью, восстанавливая поврежденные линии связи или прокладывая новые под шквальным вражеским огнём. Роте, в которой служил Стефан Семенович, выпала честь обеспечивать связью дивизион знаменитых «Катюш» под осаждённым Ленинградом, она участвовала в боях за прорыв вражеской блокады города на Неве, за освобождение Ленинградской, Псковской, Новгородской областей от немецко-фашистских захватчиков. Вместе с советскими солдатами связисты прошли всю Эстонию, изгоняя оккупантов с территории Балтии. Война для Стефана Семеновича закончилась в местечке Пирита близ города Таллинна.

После завоевания Победы Стефан Семенович исполнил мечту юности, он окончил офицерские курсы, стал политработником и оставался в армейском строю до 1960 года. В годы военной службы он был замполитом, секретарем партбюро батальона и полка.

После увольнения в запас из рядов Вооруженных Сил СССР Стефан Семенович трудился в народном хозяйстве на различных должностях, одновременно учась во Всесоюзном юридическом заочном институте.

Получив диплом о высшем образовании, Стефан Семенович был назначен на должность помощника прокурора города Херсона, а с 1972 года до ухода на заслуженный отдых в 1987-м работал в должности старшего помощника прокурора города Новороссийска. Военная закалка наложила отпечаток на его характер и отношение к делу: всегда принципиальный, не считавшийся с личным временем, справедливый и внимательный к людям, он пользовался огромным уважением коллег.

За боевые и трудовые заслуги награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», трудовыми наградами – медалями «Ветеран труда», «Ветеран прокуратуры», знаком отличия «За верность закону» II степени.

Как и в прежние годы, Стефан Семенович, несмотря на свой возраст, и сегодня остается неунывающим, жизнерадостным человеком, участвует в работе ветеранской организации правоохранительных органов города Новороссийска и по-прежнему не расстается с любимым баяном. Его очень любят родные, искренне уважают коллеги и жители Новороссийска, которым он помог и продолжает помогать советом, консультацией, примером из личного опыта. Жить иначе этот замечательный человек не может.

Источник: Пресс-служба администарции Новороссийска