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Президент поздравил Владимира Этуша

Владимир Путин поздравил артиста театра и кино, народного артиста СССР и РСФСР, лауреата Государственной премии Российской Федерации Владимира Этуша с 95-летием.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Ваш жизненный и профессиональный путь заслуживает самого искреннего уважения. Вы с честью прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной, после войны посвятили себя искусству, состоялись как яркий, самобытный, творчески востребованный артист.

И конечно, особо отмечу Вашу многолетнюю педагогическую, наставническую деятельность, уникальный личный вклад в подготовку талантливой смены».

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Категория: Новости / Поздравляем

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