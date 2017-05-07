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Дмитрий Медведев поздравил скульптора Льва Матюшина

Дмитрий Медведев поздравил скульптора с 85-летием.

«Вы внесли большой вклад в развитие отечественного монументального искусства. Ваши творческие замыслы воплотились в великолепных произведениях, в которых органично сочетаются традиции и новации. Вам удалось создать величественные мемориальные ансамбли, посвящённые героям Великой Отечественной войны, глубокие образы выдающихся людей – С.Рахманинова, Б.Пастернака, Осипа и Надежды Мандельштам, К.Циолковского.

Ваши замечательные работы украшают улицы Москвы и крупнейшие города, собрания музеев и зарубежные коллекции. Опытный педагог, Вы воспитали не одно поколение одарённых скульпторов, и все они искренне благодарны Вам за уроки профессионального мастерства», – говорится, в частности, в телеграмме.

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Категория: Новости / Поздравляем

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Дмитрий Медведев поздравил скульптора Льва Матюшина