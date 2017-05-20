Дмитрий Медведев поздравил актёра, режиссёра, сценариста, продюсера с 50-летием.

Юрию Куценко, заслуженному артисту Российской Федерации.

«Вам, человеку одарённому и многогранному, тесно в рамках одной творческой профессии. Вы пробуете себя в разных жанрах и добиваетесь успехов как актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, музыкант.

В каждом своём проявлении Вы талантливы и неповторимы, дарите людям радость, заряжаете их своей энергией. И потому фильмы, спектакли и концерты с Вашим участием пользуются неизменной популярностью. А режиссёрские работы становятся событием, находят отклик в сердцах зрителей.

Особого уважения заслуживает Ваша большая работа в благотворительном фонде “Шаг вместе”, который помогает детям обрести здоровье, надежду и веру в свои силы», – в частности, говорится в телеграмме.