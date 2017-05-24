В Новороссийске отметили 50 летие народного академического хора ветеранов войны и труда «С песней по жизни»

/Поздравляем/

В большом зале Морского культурного центра Новороссийска у него состоялся юбилейный концерт, поздравить ветеранов пришла почетный гражданин города-героя Новороссийска, Заслуженный работник культуры России, Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством и Кубани», помощник главы города-героя Новороссийска Людмила Арсентьевна Косторова, руководитель Новороссийской городской организации краевого отделения Всероссийского хорового общества Наталья Георгиевна Туаева, начальник управления культуры города Вячеслав Васильевич Матвейчук и заместитель главы Центрального района города Нина Михайловна Байдина.

Торжественно зазвучали фанфары, на экране показали видеоролик и на сцене появились виновники торжества.

Полвека труженики и ветераны города-героя Новороссийска с песней и с добрым сердцем прославляют Отечество, народную дружбу и любовь к семье и Родине.

Хор исполнил «Ночной костёр», «Ласточку» и «Я люблю тебя, жизнь» и занял почётные места в зрительном зале.

Сегодня для юбиляров приготовили праздник, их поздравляли друзья и знакомые.

Народный хор был создан в мае 1967 года, при городском совете ветеранов Великой Отечественной Войны и труда. Первыми участниками были ветераны Великой Отечественной Войны, участники боев за Новороссийск. Руководство хором взяла на себя – Никуева Клавдия Ивановна, а концертмейстером много лет была прекрасная пианистка Ильгисонис Фаина Михайловна.

Городской хор ветеранов войны и труда много лет являлся активным участником всех городских и краевых мероприятий: и День города, и День Победы, и конкурс патриотической песни, и еще много-много знаковых мероприятий и торжеств не обходилось без их песен.

Шли годы, и волею судеб хор сменял руководителей. И в 1987 году в коллектив пришла молодая, полная энергии девушка Наталья… С горящим добрым сердцем она взялась за самодеятельный коллектив, чтобы сделать его значимым и профессиональным.

Свой Государственный экзамен по Государственной программе «дирижер» в 1989 году Наталья проходила вместе с Новороссийским хором ветеранов войны и труда. Благодаря труду и высокой художественной идее, на тот момент хор, под управлением Натальи Лысенко - уже зарекомендовал себя как творческий высокопрофессиональный коллектив. И Государственный экзамен по дирижированию комиссия оценила на отлично без лишних слов – «автоматом».

Наталья Фояновна Лысенко сегодня, как и 30 лет назад - дирижер и руководитель коллектива хора ветеранов «С песней по жизни». Она маэстро коллектива, его душа. Есть и ещё один человек, который «нота в ноту» уже много лет служит в хоре – это концертмейстер Лариса Аркадьевна Сараф.

Творчество и труд сплотили не только двух женщин и не только именитый хор, но и воспитали не одно подрастающее поколение.

Сегодня на сцене приветствовали юбиляров внуки, участники творческих коллективов Морского Культурного центра «Выкрутас», «Колибри», «Орхидея», ансамбль народной казачьей песни «Калинушка», народный ансамбль русской песни «Яблонька» и другие.

На экране вновь показали кадры хроники о Василии Петровиче Рыгине – ветеране Великой Отечественной войны, малоземельце, на протяжении многих лет он являлся участником хорового коллектива. Сегодня его нет с нами, как и многих ветеранов войны и труда, которые стояли у истоков хора: Елена Валентиновна Казанская, Нина Филипповна Фролова, Ирина Александровна Престинская, Любовь Федоровна Калинина.

Сегодняшний состав участников хора – это дети той страшной войны и труженики тыла. И тогда, и сегодня они доносят до нас, людей мирного поколения святые ценности человечества: мир, любовь, понимание добра и счастья на земле.

С 2002 года хор достойно несет высокое звание «Народный». Главной его задачей является сохранение, развитие и пропаганда песенной культуры и наследия образцов народного творчества. За время своего существования, хор ветеранов «С песней по жизни» имеет свои творческие достижения.

Участники хора являются лауреатами Всероссийских, краевых конкурсов и фестивалей, наиболее значимые из них: «Салют победы», «Не стареют душой ветераны», «Мы молоды душой», «Во славу Кубани, на благо России».

Народный хор ветеранов войны и труда «С песней по жизни» ведет огромную военно-патриотическую работу среди школьников, молодежи города и края. Стали традицией совместные хоровые встречи со школьниками МОУ СОШ № 22, Технико-экономического лицея, Морского технического лицея и многих других.

Юбиляры совместно с молодым поколением города подарили гостям в зале свою творческую работу «Сигнальщики – горнисты» и «Дело было в Королине».

Репертуар хора разнообразен. Бережно относясь к творческим достижениям прошлых лет, коллектив постоянно работает над пополнением своего репертуара. В него включены лирические, военно-патриотические, русские народные, а так же песни кубанских авторов.

«С песней по жизни» - это не только название хорового коллектива, это образ жизни. С песней они в праздники и будни, с песней представляют наш город на разных фестивалях и конкурсах.

В честь юбилея участникам хора вручили почётные грамоты от главы города Новороссийска Игоря Дяченко.