Поздравляем работников библиотек с профессиональным праздником

/Поздравляем/

Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы Новороссийска! Поздравляем вас с профессиональным праздником — Общероссийским днем библиотек!

Сегодня новороссийские библиотеки — это значительный информационный, образовательный и культурный ресурс города. Сотрудники библиотечной системы нашего города активно овладевают современными информационными технологиями, открывая перед читателями новые горизонты знаний.

Соответствуя требованиям времени, библиотеки прогнозируют информационные потребности общества, опережают запросы пользователей предложением качественно нового уровня услуг, удовлетворяют научные, культурные и общеобразовательные запросы всех слоев населения.

Уважаемые библиотечные работники! В день профессионального праздника примите самые искренние пожелания здоровья, благополучия и счастья!

Глава муниципального образования город Новороссийск И.А. Дяченко.