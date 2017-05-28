Пограничники Новороссийска отмечают 99-ю годовщину

/Поздравляем/

В 10 часов утра от Кутузовского кольца военнослужащие Службы, ветераны пограничных войск и члены их семей торжественно прошли в парадном строю по улице Советов до площади Героев, где их уже встречали глава города-героя Игорь Дяченко, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский, жители и гости города.

Колонну пограничников возглавил начальник пограничной службы в городе Новороссийске А. Алексеев.

На площади Героев, несмотря на возраст, а ему в декабре текущего года исполнится 100 лет, пограничников приветствовал ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин города-героя Новороссийска, отличник погранслужбы и ветеран труда Виталий Андреевич Лесик.

Глава города Игорь Дяченко отметил, что жители города-героя Новороссийска гордятся достижениями пограничников и высоко ценят ежедневные и ежемесячные усилия, которыми военнослужащие погранвойск подтверждают тот неоспоримый факт, что дело защиты границ нашей Великой Родины находится в надёжных руках.

- В Новороссийске есть все военнослужащие: десантники, моряки, зенитчики, но пограничники – самый дисциплинированный род войск! - отметил в своём поздравлении депутат ГД РФ Владимир Синяговский.

В этом году участников торжественных мероприятий пограничников стало заметно больше. По традиции, состоялась церемония возложения цветов к мемориальной стене «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска». В торжественном марше прошли военнослужащие, замкнули строй юнармейцы – будущие охранники границ Отечества.

Новороссийцы благодарили сегодня всех пограничников за верность, стойкость духа и профессиональную выучку, желали им доброго здоровья и новых успехов в службе.

Источник: пресс-служба администрации МО г. Новороссийск