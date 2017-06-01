Курс валют
56.69
63.41
/Поздравляем/

От всей души поздравляю вас первым летним праздником - Днем защиты детей!

Дети – это смысл жизни. Ради них мы работаем и живем, благоустраиваем и развиваем наш край, строим планы на будущее. И хотя этот праздник по праву считается детским, он служит для нас, взрослых, напоминанием об ответственности за судьбу каждого ребенка.

В Краснодарском крае много талантливых ребят: музыкантов, спортсменов, победителей предметных олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют Кубань на всероссийских и международный состязаниях. Выражаю слова признательности родителям, воспитателям, учителям и всем, кто по роду своей деятельности, по велению души делает все, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались духовно и нравственно.

Пусть у юных кубанцев будет радостное, беззаботное, счастливое детство. Пусть их лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а заветные мечты – обязательно исполняются. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

С уважением,

Депутат Государственной Думы ФС РФ Владимир Синяговский.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Поздравляем

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Новороссийске открыли мемориальную доску Герою России, адмиралу Герману Алексеевичу Угрюмову

Аналитик: Киев вышел на новый уровень противостояния с "Газпромом"

Древнейшие каменные орудия датировали по осколкам метеорита

Археологи обнаружили могилы новгородцев живших в конце X – первой половине XI века

НСА: застраховавшие посевы аграрии Ставрополья могут получить страховые выплаты по ущербу от урагана

Хостел Новороссийск