От всей души поздравляю вас первым летним праздником - Днем защиты детей!

/Поздравляем/

Дети – это смысл жизни. Ради них мы работаем и живем, благоустраиваем и развиваем наш край, строим планы на будущее. И хотя этот праздник по праву считается детским, он служит для нас, взрослых, напоминанием об ответственности за судьбу каждого ребенка.

В Краснодарском крае много талантливых ребят: музыкантов, спортсменов, победителей предметных олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют Кубань на всероссийских и международный состязаниях. Выражаю слова признательности родителям, воспитателям, учителям и всем, кто по роду своей деятельности, по велению души делает все, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались духовно и нравственно.

Пусть у юных кубанцев будет радостное, беззаботное, счастливое детство. Пусть их лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а заветные мечты – обязательно исполняются. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

С уважением,

Депутат Государственной Думы ФС РФ Владимир Синяговский.